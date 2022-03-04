04.03.2022 17:34 Евгений Клочко

В Харькове полиция займется недобросовестными таксистами

Полиция будет квалифицировать как мошенничество установление заоблачных цен на услуги такси в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По их словам, в полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров. Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен.

По словам начальника харьковской полиции Владимира Тимошко, такие действия квалифицированы как мошенничество.

"Я дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать автомобили. Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало противоправными действиями несознательных перевозчиков", - отметил Тимошко.

Правоохранители просят сообщать о таксистах, перевозящих пассажиров по заоблачным ценам, нанау спецлинию 102.

Напомним, в районе Южного вокзала в Харькове уберут транспорт , который бросили харьковчане.