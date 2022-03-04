04.03.2022 17:50

Харьковские спасатели просят помощи у харьковчан

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области нуждается в пополнении резерва запчастей и комплектующих к спасательной технике.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Там отметили, что из-за непомерного объема работ техника подразделений ГСЧС все чаще выходит из строя, что значительно усложняет выполнение возложенных на них обязанностей. Резерв запчастей и комплектующих к спасательной технике заканчивается.

Для того, чтобы спасатели могли и в дальнейшем эффективно ликвидировать последствия действий оккупантов, Главное управление ГСЧС в Харьковской области обращается к гражданам с просьбой помочь пополнить резерв запчастей к моделям ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и КАМАЗ.

Из запчастей очень нужны:

аккумуляторные батареи (АКБ 6 СТ-90, АКБ 6 СТ-132, АКБ 6 СТ-140, АКБ 6 СТ-190);

комплектующие системы охлаждения (радиаторы и комплекты патрубков);

комплектующие системы зажигания (стартеры, провода высокого напряжения, свечи зажигания, катушки зажигания, генераторы и ремни к ним, трамблеры или комплектующие к ним, коммутаторы, вариаторы);

комплектующие системы подачи топлива (карбюраторы, бензонасосы);

гидроусилители руля и насосы для них;

прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Кроме того, харьковские спасатели нуждаются в пожарных рукавах диаметром 51 мм и 77 мм.

Желающим помочь необходимо обращаться по тел.: 067-909-80-46 (Telegram, Viber).