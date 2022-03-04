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04.03.2022  17:50   

Харьковские спасатели просят помощи у харьковчан

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области нуждается в пополнении резерва запчастей и комплектующих к спасательной технике.

Харьковские спасатели просят помощи у харьковчан
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62». 
 
Там отметили, что из-за непомерного объема работ техника подразделений ГСЧС все чаще выходит из строя, что значительно усложняет выполнение возложенных на них обязанностей. Резерв запчастей и комплектующих к спасательной технике заканчивается.
 
Для того, чтобы спасатели могли и в дальнейшем эффективно ликвидировать последствия действий оккупантов, Главное управление ГСЧС в Харьковской области обращается к гражданам с просьбой помочь пополнить резерв запчастей к моделям ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и КАМАЗ.
 
 
Из запчастей очень нужны:
 
  • аккумуляторные батареи (АКБ 6 СТ-90, АКБ 6 СТ-132, АКБ 6 СТ-140, АКБ 6 СТ-190);
  • комплектующие системы охлаждения (радиаторы и комплекты патрубков);
  • комплектующие системы зажигания (стартеры, провода высокого напряжения, свечи зажигания, катушки зажигания, генераторы и ремни к ним, трамблеры или комплектующие к ним, коммутаторы, вариаторы);
  • комплектующие системы подачи топлива (карбюраторы, бензонасосы);
  • гидроусилители руля и насосы для них;
  • прокладки головки блока цилиндров двигателя.
 
Кроме того, харьковские спасатели нуждаются в пожарных рукавах диаметром 51 мм и 77 мм.
 
Желающим помочь необходимо обращаться по тел.: 067-909-80-46 (Telegram, Viber).
 
Тэги:  агрессия россии, спасатели, харьков
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