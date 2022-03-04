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04.03.2022  18:02   Евгений Клочко

В Харькове удалось восстановить теплоснабжение еще в 175 домах города

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» 4 марта возобновило теплоснабжение в 175 жилых домах по городу.


В Харькове удалось восстановить теплоснабжение еще в 175 домах города
Как сообщает РЕДПОСТ со сылкой на гендиректора предприятия Василия Скопенко, по состоянию на 17:00 тепло отсутствует еще в 379 жилых домах Харькова, в частности - в 154-х домах Киевского района и 94-х – Индустриального района.
 
«За сегодня удалось включить 175 жилых домов. Отключили горячую воду, что позволило улучшить режим и температуру теплоносителя. Продолжаем работу и готовимся к холодам, которые ожидаются на следующей неделе», - сообщил Василий Скопенко.
 
 
Скопенко отметил, что среди рабочих предприятия раненых и погибших нет, сегодня сотрудники получили зарплату.
 
Тэги:  агрессия россии, отопление, хтс, харьков
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