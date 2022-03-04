04.03.2022 18:02 Евгений Клочко

В Харькове удалось восстановить теплоснабжение еще в 175 домах города

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» 4 марта возобновило теплоснабжение в 175 жилых домах по городу.



В Харькове удалось восстановить теплоснабжение еще в 175 домах города



Как сообщает РЕДПОСТ со сылкой на гендиректора предприятия Василия Скопенко, по состоянию на 17:00 тепло отсутствует еще в 379 жилых домах Харькова, в частности - в 154-х домах Киевского района и 94-х – Индустриального района.

«За сегодня удалось включить 175 жилых домов. Отключили горячую воду, что позволило улучшить режим и температуру теплоносителя. Продолжаем работу и готовимся к холодам, которые ожидаются на следующей неделе», - сообщил Василий Скопенко.

Скопенко отметил, что среди рабочих предприятия раненых и погибших нет, сегодня сотрудники получили зарплату.