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04.03.2022  18:20   Евгений Клочко

Харьковские спасатели 4 марта потушили пожар в трех десятках жилых домов

С начала суток, 4 марта около 30 многоквартирных и частных жилых домов горели в Харьковской области по состоянию на 16:00.


ГСЧС
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По их информации, что с начала суток российские оккупационные войска с новой силой обстреливали мирные кварталы Харькова и сельские населенные пункты области. В результате артобстрелов произошло множество разрушений и пожаров. Больше всего снова пострадал жилой массив в микрорайоне Салтовка. К тушению домов были привлечены более 150 спасателей и 30 единиц техники.
 
Также личный состав Харьковского гарнизона ГСЧС продолжает проводить аварийно-спасательные работы в зданиях, которые были разрушены в результате обстрела и бомбардировки оккупантами, а также обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.
 
 
Ранее мы сообщали, что Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области нуждается в пополнении резерва запчастей и комплектующих к спасательной технике.
 
Тэги:  агрессия россии, спасатели, пожар, харьков
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