Мэр Харькова опроверг фейк о сдаче города российским оккупантам (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором рассказал, что от его имени распространяли фейк о сдаче города оккупантам.
Как сообщает РЕДПОСТ видеообращение опубликовано на его Telegram-канале.
"Мы с вами переживаем тяжелые времена. Коммунальные службы города работают под непрерывным огнем врага, который разрушает наше жилье, дома, где мы с вами живем. Он разрушает инфраструктуру. И нам приходится все это восстанавливать. Мы восстанавливаем трубопроводы, теплоснабжение, водоснабжение, газификацию, восстанавливаем подачу электроэнергии. Мы также развозим продукты, мы получили гуманитарную помощь.
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