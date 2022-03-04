04.03.2022 19:36 Евгений Клочко

Мэр Харькова опроверг фейк о сдаче города российским оккупантам (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором рассказал, что от его имени распространяли фейк о сдаче города оккупантам.

Как сообщает РЕДПОСТ видеообращение опубликовано на его Telegram-канале.

"Мы с вами переживаем тяжелые времена. Коммунальные службы города работают под непрерывным огнем врага, который разрушает наше жилье, дома, где мы с вами живем. Он разрушает инфраструктуру. И нам приходится все это восстанавливать. Мы восстанавливаем трубопроводы, теплоснабжение, водоснабжение, газификацию, восстанавливаем подачу электроэнергии. Мы также развозим продукты, мы получили гуманитарную помощь.

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И сейчас я узнал, что от моего имени распространяются фейковые заявления. Якобы мои друзья, мои сотрудники обзванивают людей и говорят, что Харькову и мне дали 72 часа на сдачу города. Это наглая ложь. Никто никогда не сдаст Харьков. Мы вместе мы держимся, мы победим. Мы - Харьковчане", - заявил Игорь Терехов.