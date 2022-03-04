04.03.2022 21:21 Евгений Клочко

Вторжение РФ в Украину: за неделю на Харьковщине от оккупантов погибли две сотни людей

По состоянию на 18:00 4 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 188 человек.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. В частности, среди погибших 122 гражданских, в том числе пятеро детей.

С 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения оккупационных войск РФ, погибли 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 2 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Ранены во время артобстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские граждане.

Также с начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 19 злоумышленников. Из который: 12 российских военнослужащих, 2 пособников ДРГ, один подозреваемый в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.