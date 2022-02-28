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28.02.2022  15:02   Евгений Клочко

Последний обстрел Харькова 28 февраля - десятки раненых и погибших

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
По их информации, одна женщина (гражданская) умерла. Так как обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а о количестве погибших будет сообщено позже.
 
Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу №25 поступило 44 раненых, из них - 20 военных. Из поступивших умерли двое военнослужащих и пятеро гражданских.
 
Ранее сообщалось, что под Харьковом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с пассажирами.
 
Тэги:  агрессия россии, погибшие, харьков
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