28.02.2022 15:02 Евгений Клочко

Последний обстрел Харькова 28 февраля - десятки раненых и погибших

После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По их информации, одна женщина (гражданская) умерла. Так как обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а о количестве погибших будет сообщено позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу №25 поступило 44 раненых, из них - 20 военных. Из поступивших умерли двое военнослужащих и пятеро гражданских.