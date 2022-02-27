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27.02.2022  11:47   Евгений Клочко

Под Харьковом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с пассажирами

Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту обстрела микроавтобуса с пассажирами под Харьковом.

Вторжение РФ в Украину: На Харьковщине расстреляли микроавтобус с пассажирами
 
Как сообщет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры, 26 февраля российскими оккупационными войсками был обстрелян микроавтобус вблизи с. Волохов Яр Балаклейского района, в результате чего водитель и пассажиры получили огнестрельные ранения.
 
Всего пострадали 15 человек. Водитель микроавтобуса погиб. Двое пассажиров доставлены в Изюмскую центральную городскую больницу, еще 14 — в Чугуевскую центральную городскую больницу.
 
Ранее сообщалось, что Прокуратура Харьковской области начала расследовать гибель мирного жителя в результате обстрела артиллерии РФ в пгт. Бабаи.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  агрессия россии, расстрел маршрутки, харьков
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