27.02.2022 08:54 Евгений Клочко

В результате артиллерийского обстрела жилого дома в Харькове погибла женщина

Во время массированного удара в подвале дома находились 60 человек.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

26 февраля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу: г. Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

К месту происшествия прибыли 2 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и 2 автолестницы.

Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже.

В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал.