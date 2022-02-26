Под Харьковом в результате артобстрела пгт Бабаи погиб мирный житель

Прокуратура Харьковской области начала расследовать гибель мирного жителя в результате обстрела артиллерии РФ в пгт. Бабаи.
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День сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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