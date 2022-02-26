26.02.2022 20:39 Евгений Клочко

Под Харьковом в результате артобстрела пгт Бабаи погиб мирный житель

Прокуратура Харьковской области начала расследовать гибель мирного жителя в результате обстрела артиллерии РФ в пгт. Бабаи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой га пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что по данным следствия, 26 февраля 2022 года в пгт. Бабаи правоохранителям поступило сообщение от группы реагирования патрульной полиции, что в результате обстрела артиллерии Российской Федерации убит 35-летний мужчина.

Кроме того, был разрушен частный дом, в котором жил погибший.

Осмотр места происшествия в настоящее время не произведен в связи с продолжающимися обстрелами.

Напомним, с 26 февраля комендантский час в Харькове начинается в 18:00 и продлится до 6 часов утра. В этот период будет запрещено находиться на улицах города всем жителям, кроме работников экстренных служб и тех лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города.