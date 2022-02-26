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26.02.2022  20:39   Евгений Клочко

Под Харьковом в результате артобстрела пгт Бабаи погиб мирный житель

Прокуратура Харьковской области начала расследовать гибель мирного жителя в результате обстрела артиллерии РФ в пгт. Бабаи.

Вторжение РФ в Украину: Гибель мирного жителя под Харьковом в результате артиллерийского обстрела
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой га пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что по данным следствия, 26 февраля 2022 года в пгт. Бабаи правоохранителям поступило сообщение от группы реагирования патрульной полиции, что в результате обстрела артиллерии Российской Федерации убит 35-летний мужчина.
 
Вторжение РФ в Украину: Гибель мирного жителя под Харьковом в результате артиллерийского обстрела
 
Кроме того, был разрушен частный дом, в котором жил погибший.
 
Осмотр места происшествия в настоящее время не произведен в связи с продолжающимися обстрелами.
 
Напомним, с 26 февраля комендантский час в Харькове начинается в 18:00 и продлится  до 6 часов утра. В этот период будет запрещено находиться на улицах города всем жителям, кроме работников экстренных служб и тех лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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