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26.02.2022  19:41   

В Харькове обезврежена диверсионная разведгруппа РФ (фото)

В Харькове гвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.

Вторжение РФ в Украину: диверсионная разведгруппа РФ обезврежена в Харькове Вторжение РФ в Украину: диверсионная разведгруппа РФ обезврежена в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылной на пресс-службу Нацгвардии Украины.
 
Сообщается, что при себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал .308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.
 
Вторжение РФ в Украину: диверсионная разведгруппа РФ обезврежена в Харькове Вторжение РФ в Украину: диверсионная разведгруппа РФ обезврежена в Харькове
 
А также список личного состава ОМОН «Вымпел» Росгвардии Вологодской области РФ, принимающий участие в оперативно-стратегических учениях «Заслон – 2022».
 
Источник:   НГУ
 Тэги:  агрессия россии, оружие, харьков
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