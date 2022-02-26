26.02.2022 19:41

В Харькове обезврежена диверсионная разведгруппа РФ (фото)

В Харькове гвардейцы взяли в плен разведгруппу противника, пытавшуюся проникнуть на территорию одной из воинских частей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылной на пресс-службу Нацгвардии Украины.

Сообщается, что при себе оккупанты имели стрелковое оружие, снайперские винтовки, дроны для съемки с воздуха, ручные и дымовые гранаты, патроны GGG кал .308 Win, тактическое снаряжение, деньги и документы.

А также список личного состава ОМОН «Вымпел» Росгвардии Вологодской области РФ, принимающий участие в оперативно-стратегических учениях «Заслон – 2022».