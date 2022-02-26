В Харькове участились случаи мародерства в режиме военного положения (фото)

Случаи мародерства в режиме военного в Харькове пресекают правоохранители.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, 26 февраля были задержаны трое мужчин, которые ограбили магазин «Посад» на ул. Валентиновской, еще двоих задержали в Немышлянском районе, сообщает пресс-служба полиции. Двоих мужчин полицейские застали с поличным, но в каком районе — пресс-служба не уточнила.
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