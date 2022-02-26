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26.02.2022  17:43   Евгений Клочко

В Харькове участились случаи мародерства в режиме военного положения (фото)

Случаи мародерства в режиме военного в Харькове пресекают правоохранители.

Мародеры в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мародеры в Харькове Мародеры в Харькове

Так, 26 февраля были задержаны трое мужчин, которые ограбили магазин «Посад» на ул. Валентиновской, еще двоих задержали в Немышлянском районе, сообщает пресс-служба полиции. Двоих мужчин полицейские застали с поличным, но в каком районе — пресс-служба не уточнила.

Мародеры в Харькове Мародеры в Харькове

Полиция Харьковщины обращается к харьковчанам с просьбой сообщать о случаях мародерства в городе.
 
Напомним, с 26 февраля комендантский час в Харькове начинается в 18:00 и продлится  до 6 часов утра. В этот период будет запрещено находиться на улицах города всем жителям, кроме работников экстренных служб и тех лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
 
Тэги:  мародеры, полиция, харьков
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