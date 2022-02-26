26.02.2022 17:43 Евгений Клочко

В Харькове участились случаи мародерства в режиме военного положения (фото)

Случаи мародерства в режиме военного в Харькове пресекают правоохранители.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 26 февраля были задержаны трое мужчин, которые ограбили магазин «Посад» на ул. Валентиновской, еще двоих задержали в Немышлянском районе, сообщает пресс-служба полиции. Двоих мужчин полицейские застали с поличным, но в каком районе — пресс-служба не уточнила.

Полиция Харьковщины обращается к харьковчанам с просьбой сообщать о случаях мародерства в городе.

Напомним, с 26 февраля комендантский час в Харькове начинается в 18:00 и продлится до 6 часов утра. В этот период будет запрещено находиться на улицах города всем жителям, кроме работников экстренных служб и тех лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города.