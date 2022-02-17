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17.02.2022  18:55   Дмитрий Колоней

Разрушенные дома, перевернутые грузовики, жертвы: на Польшу и Германию обрушился ураган (фото, видео)

Стихийное бедствие парализовало жизнь европейских стран.

Катастрофа: В сеть слили видео урагана в Польше и Германии - есть жертвы, разрушенные дома, перевернутые грузовики
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в Германии и Польше - стихийное бедствие. Ураган Иления в 159 км в час нарушил железнодорожное собщение в семи землях Германии, нанес ущерб зданиям школ, вызвал наводнения, повалил деревья и дорожные знаки.
 
 
Еще большие разрушения в Польше. Здесь ветром, только в Добжице и Соснице Плешевского повета снесены 50 домов. По стране в домах сорваны крыши, парализовано движение по дорогам, повалены деревья, перевернуты грузовики, оставлены без электроснабжения дома, из-за разрушенных линий электропередач. Так, только в Лодзинском воеводстве без электричества остались 70 600 человек.
 
Катастрофа: В сеть слили видео урагана в Польше и Германии - есть жертвы, разрушенные дома, перевернутые грузовики
 
Есть погибшие. В Кракове оставшиеся на крыше здания двое рабочих (23-х и 64-х лет) погибли под упавшим на них краном. Еще двое  - ранены.  
 
Катастрофа: В сеть слили видео урагана в Польше и Германии - есть жертвы, разрушенные дома, перевернутые грузовики

Напомним, ранее мы писали о предсказаниях Ванги на 2022 год, напророчившей новую пандемию, вторжение инопланетян, и многочисленные стихиные бедствия.

 

Источник:   Deutsche Welle, RMF24
 Тэги:  ураган, смерть, харьков, труп, погибшие, разрушения, польша, германия
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