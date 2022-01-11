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11.01.2022  18:30   Дмитрий Колоней

Ураганы и наводнения: нагрев Мирового океана ведет к новым катастрофам

Десятки ученых в мире зафиксировали роковые тенденции океана.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на EurekAlert, ученые обнаружили катастрофическую тенденцию, связанную с  Мировым океанам и грозящую непоправимыми последствиями для всей планеты. Выяснилось, что океаны Земли становятся все более теплыми, шестой год подряд продолжая бить температурные рекорды. Это подтверждают исследования тенденций изменения температуры океана, которые ведутся  с 1950-х годов. 
 
 
Исследовали ситуацию, обобщая информацию международных иследовательских центров - Института физики атмосферы Китайской академии наук и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США 23 ученых из 14 институтов.
 
Выяснилось, что за последний год океан поглотил на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году. Это в 145 раз  больше мирового производства электроэнергии в 2020 году. Поглощение такого объема тепла, от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, не проходит для водной глади бесследно, приводя к закислению океана. Нагреваясь, океан все меньше поглощает углерод, оставляя его в воздухе.
 
Выяснилось, что потепление океана – результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. Результат потепление на себе может испытать человек.
 
Океаны нагреваются, вода расширяется, уровень моря повышается, теплые влажные массы перегружают погодные системы. В итоге создаются предпосылки для:
  1. сильных штормов 
  2. ураганов 
  3. наводнений

Напомним, ранее мы писали о том, что известная ясновидящая Ванга предсказала на 2022 год целый ряд бедствий, от засухи до наводнений, новую пандемию, вторжение инопланетян и другие не внушающие оптмизма явления.

 

Источник:   EurekAlert
 Тэги:  климат, нагрев мирового океана, харьков, украина, парниковый эффект, потепление
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