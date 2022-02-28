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28.02.2022  14:38   Евгений Клочко

Харьковчан просят воспользоваться ботом для сообщения о найденных снарядах

Харьковчане могут воспользоваться специально созданным ботом, чтобы сообщить о найденных снарядах или оружии.

Бот для сообщения о найденных снарядах заработал для харьковчан
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
По их информации, государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины просит харьковчан информировать о неразорвавшихся снаряде, бомбе, гранате или другом найденном оружии, воспользовавшись таким Telegram-ботом @bomb_found_bot.
 
Ранее собощалось, что в Харькове разработали бот для предоставления гуманитарной помощи харьковчанам.
 
Тэги:  агрессия россии, снаряды, харьков
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