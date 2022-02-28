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28.02.2022  13:13   Евгений Клочко

В Харькове разработали бот для предоставления гуманитарной помощи харьковчанам

Харьковский городской совет разработал Telegram-бот для предоставления гуманитарной помощи жителям Харькова и для волонтеров, которые могут такую помощь оказать.

 
Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в городской информационно-диспетчерской службе «15-62», пишет РЕДПОСТ.
 
Адрес Telegram-бота - @Kharkiv_Help_bot.
 
Также работает контакт-центр по гуманитарным вопросам (тел: 15-35).
 
Напомним, на Харьковщине было принято решение создать областной логистический центр гуманитарной помощи.
 
Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, харьков
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