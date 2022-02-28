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28.02.2022  13:01   Евгений Клочко

Карта работающих магазинов, аптек и АЗС Харькова: полный список

В Харькове составили карту работающих в данный момент магазинов, аптек, автозаправочных станций.

Карта работающих магазинов, аптек и АЗС Харькова: полный список
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
 
Данные на интерактивной карте постоянно обновляются.
 
Ранее сообщалось, что Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился ко всем харьковчанам с просьбой помочь развести хлеб по районам города.
 
Тэги:  агрессия россии, магазины, азс, аптеки, харьков
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