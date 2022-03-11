11.03.2022 10:30 Александра Жук

В Харькове продолжают разбирать завалы домов и ликвидировать неразорвавшиеся снаряды

Разрушенные дома Харькова разбирают спасатели трех регионов. В городе продолжают обезвреживать боеприпасы от агрессии РФ.



В Харькове продолжают разбирать завалы домов и ликвидировать неразорвавшиеся снаряды



Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за сутки, с 10 по 11 марта, отработали уже около 60 адресов. Это объекты, где находились сработавшие и неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь оперативную информацию на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Это только по состоянию на 7:00 11 марта.

В ГСЧС сообщают, что за последние сутки спасатели Харьковского гарнизона совершили более 30 выездов для ликвидации последствий российской агрессии. На выездах более 40 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

Расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий Харькова занимаются спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.

Напомним, полицейские Харьковщины напоминают меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов.