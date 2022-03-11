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11.03.2022  10:30   Александра Жук

В Харькове продолжают разбирать завалы домов и ликвидировать неразорвавшиеся снаряды

Разрушенные дома Харькова разбирают спасатели трех регионов. В городе продолжают обезвреживать боеприпасы от агрессии РФ.


В Харькове продолжают разбирать завалы домов и ликвидировать неразорвавшиеся снаряды
В Харькове продолжают разбирать завалы домов и ликвидировать неразорвавшиеся снаряды
 
Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за сутки, с 10 по 11 марта, отработали уже около 60 адресов. Это объекты,  где находились сработавшие и неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь оперативную информацию на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Это только по состоянию на 7:00 11 марта.
 
 
В ГСЧС сообщают, что за последние сутки спасатели Харьковского гарнизона совершили более 30 выездов для ликвидации последствий российской агрессии. На выездах более 40 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.
 
Расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий Харькова занимаются спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.
 
Напомним, полицейские Харьковщины напоминают меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов или боеприпасов.
 
Тэги:  агрессия россии, снаряды, харьков
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