11.03.2022 10:06

Национальная полиция рекомендует харьковчанам сохранить контакты дежурных частей

Харьковчанам рекомендуют сохранить номера телефонов дежурных частей территориальных подразделений Национальной полиции Украины, чтобы сообщать о происшествиях.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. По их информации, в регионе работает спецлиния «102». Однако в случае ее повреждения заявки будет принимать дополнительный мобильный тел.: (095) 704 2322.

Также с целью дополнительной возможности связаться с полицией Главное управление Нацполиции в Харьковской области ввело в действие чат-бот в Telegram @Kharkiv102_bot, который принимает только текстовые сообщения.

Кроме того, харьковчане могут позвонить непосредственно в дежурные части территориальных подразделений полиции:

Киевский район: 0632154684;

Основянский район: (057)705-98-15, 0632031916;

Слободской район: (057) 737-23-46, 0635341856, 0961923702;

Аэропорт: (057)775-55-00;

ст. Основа: (057)729-20-15;

Московский район: (057) 738-40-53, 0675393291;

Индустриальный район: (0572) 93-31-15, 93-50-64, 0956047088, 0979379117;

Немышлянский район: (0572) 93-50-40;

Шевченковский район: 0636318179;

Новобаварский район: (057) 3702125;

Холодногорский район: (057) 7125022, 0686376157;

Вокзал «Харьков-Пассажирский»: 0687165846;

Отдел полиции в Харьковском метрополитене: 0688148690.

Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.