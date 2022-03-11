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11.03.2022  10:06   

Национальная полиция рекомендует харьковчанам сохранить контакты дежурных частей

Харьковчанам рекомендуют сохранить номера телефонов дежурных частей территориальных подразделений Национальной полиции Украины, чтобы сообщать о происшествиях.

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Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. По их информации, в регионе работает спецлиния «102». Однако в случае ее повреждения заявки будет принимать дополнительный мобильный тел.: (095) 704 2322.
 
Также с целью дополнительной возможности связаться с полицией Главное управление Нацполиции в Харьковской области ввело в действие чат-бот в Telegram @Kharkiv102_bot, который принимает только текстовые сообщения.
 
 
Кроме того, харьковчане могут позвонить непосредственно в дежурные части территориальных подразделений полиции:
 
  • Киевский район: 0632154684;
  • Основянский район: (057)705-98-15, 0632031916;
  • Слободской район: (057) 737-23-46, 0635341856, 0961923702;
  • Аэропорт: (057)775-55-00;
  • ст. Основа: (057)729-20-15;
  • Московский район: (057) 738-40-53, 0675393291;
  • Индустриальный район: (0572) 93-31-15, 93-50-64, 0956047088, 0979379117;
  • Немышлянский район: (0572) 93-50-40;
  • Шевченковский район: 0636318179;
  • Новобаварский район: (057) 3702125;
  • Холодногорский район: (057) 7125022, 0686376157;
  • Вокзал «Харьков-Пассажирский»: 0687165846;
  • Отдел полиции в Харьковском метрополитене: 0688148690.

Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.

 

Тэги:  агрессия россии, полиция, харьков
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