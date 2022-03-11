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11.03.2022  09:48   Евгений Клочко

График движения эвакуационных поездов из Харькова 11 марта: расписание

«Укрзалізниця» разработала новый график движения поездов на 11 марта 2022 года.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. Так, 11 марта харьковчане могут добраться до других украинских городов по железной дороге, воспользовавшись следующим графиком движения поездов:
 
  • 12:36 - №46 «Краматорск – Ужгород»;
  • 14:39 - №114, 142 «Львов – Лиман»;
  • 15:09 - №15 «Харьков – Рахов»;
  • 19:27 - №795 «Харьков – Днепр»;
  • 21:08 - №2 «Константиновка – Ивано-Франковск»;
  • 21:43 - №7 «Харьков – Одесса»;
  • 22:40 – №45 «Ужгород – Краматорск».
Возможно, будут пускать еще поезда в течение дня с учетом пассажиропотока.
 
 
В «Укрзалізниці» отметили, что все эвакуационные рейсы с Востока на Запад – бесплатные, в том числе международные, за исключением рейсов Венгерской железной дороги.
 
Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.
 
Тэги:  агрессия россии, поезда, харьков
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