11.03.2022 09:48 Евгений Клочко

График движения эвакуационных поездов из Харькова 11 марта: расписание

«Укрзалізниця» разработала новый график движения поездов на 11 марта 2022 года.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. Так, 11 марта харьковчане могут добраться до других украинских городов по железной дороге, воспользовавшись следующим графиком движения поездов:

12:36 - №46 «Краматорск – Ужгород»;

14:39 - №114, 142 «Львов – Лиман»;

15:09 - №15 «Харьков – Рахов»;

19:27 - №795 «Харьков – Днепр»;

21:08 - №2 «Константиновка – Ивано-Франковск»;

21:43 - №7 «Харьков – Одесса»;

22:40 – №45 «Ужгород – Краматорск».

Возможно, будут пускать еще поезда в течение дня с учетом пассажиропотока.

В «Укрзалізниці» отметили, что все эвакуационные рейсы с Востока на Запад – бесплатные, в том числе международные, за исключением рейсов Венгерской железной дороги.

Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.