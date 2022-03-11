11.03.2022 09:26 Евгений Клочко

В Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу"

В Украине запущен проект "Работа в тылу". Это биржа волонтерских работ, как онлайн, так и офлайн.

Как сообщает РЕДПОСТ , проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.

На сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блоггерами.

На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь. Преимущество

платформы в том, что здесь каталогизирован, актуальный контент.

Чаты же, посты и сторизы в сетях и телеграмм-каналах очень быстро теряются. А платформа все централизует и отфильтровывает по категориям. Причем, опубликовавший запрос человек получает отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку.

Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.