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11.03.2022  09:26   Евгений Клочко

В Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу"

В Украине запущен проект "Работа в тылу". Это биржа волонтерских работ, как онлайн, так и офлайн.

В Украине запустили платформу для волонтеров Работа в тылу
 
Как сообщает РЕДПОСТ, проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.
 
На сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блоггерами.
 
 
На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь. Преимущество
платформы в том, что здесь каталогизирован, актуальный контент.
 
Чаты же, посты и сторизы в сетях и телеграмм-каналах очень быстро теряются. А платформа все централизует и отфильтровывает по категориям. Причем, опубликовавший запрос человек получает отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку.
 
Напомним, харьковские правоохранители будут помогать предпринимателям и волонтерам доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся.
 
Тэги:  агрессия россии, работа, харьков
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