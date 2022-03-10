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10.03.2022  22:17   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжается ликвидация пожара общежития (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, в 20:35 спасатели выехали на тушение пожара в 5-этажном общежитии на ул. Вальтера, 19, в Пятихатках Киевского района города Харькова.
Горят 6 комнат общежития на 5 этаже. Площадь пожара около 100 кв.
Идет ликвидация подразделениями ГСЧС. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
 
 
 
Тэги:  пожар, горит общежитие, харьков
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