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11.03.2022  11:24   Евгений Клочко

Водоснабжение двух районов Харькова полностью восстановлено

Бригады КП «Харьковводоканал» устранили аварийные ситуации после авианалетов и взрывов на трубопроводах холодного водоснабжения в Шевченковском и Холодногорском районах.


КП "Харьковводоканал"
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе предприятия, все комплексы и службы выполняют свои производственные задания и работают в штатном режиме. Сегодня, 11 марта, ремонтные работы ведутся на водоводах разного диаметра в Шевченковском, Новобаварском, Киевском и Холодногорском районах.
 
Для экономии времени аварийных бригад абонентов просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Круглосуточно эту информацию можно сообщить по тел.: 15-33.
 
Напомним, бригады «Харьковводоканала» восстанавливают коммуникации, но советуют запастись водой.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  агрессия россии, водоканал, харьков
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