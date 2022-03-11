11.03.2022 11:24 Евгений Клочко

Водоснабжение двух районов Харькова полностью восстановлено

Бригады КП «Харьковводоканал» устранили аварийные ситуации после авианалетов и взрывов на трубопроводах холодного водоснабжения в Шевченковском и Холодногорском районах.



КП "Харьковводоканал"

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе предприятия, все комплексы и службы выполняют свои производственные задания и работают в штатном режиме. Сегодня, 11 марта, ремонтные работы ведутся на водоводах разного диаметра в Шевченковском, Новобаварском, Киевском и Холодногорском районах.

Для экономии времени аварийных бригад абонентов просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Круглосуточно эту информацию можно сообщить по тел.: 15-33.