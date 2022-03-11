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11.03.2022  11:31   Александра Жук

Что будет с мусороперерабатывающим комплексом в Дергачах

Представители Мирового банка провели онлайн-переговоры с руководством КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" и сообщили о своем решении.


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Во время переговоров обсудили вопрос погашения кредита. Мировой банк заверил, что  финансирование проекта по строительству уникального в Украине мусороперерабатывающего комплекса  продолжиться.  35 миллионов кредитных средств город уже оплатил банку партнеру.  А уже на следующей неделе власти города Харькова планируют погасить еще часть кредита. 
 
Как сообщил руководитель КП "МКОО" Юрий Суярко,  «На данный момент работы по строительству приостановлены из-за боевых действий. Но  полигон работает в штатном режиме. Круглосуточно там находятся наши сотрудники. Более того, сегодня с полигона выехали первые машины, чтобы забрать с Харькова отходы». 
 
Как только закончатся боевые действия, уточнили в КП, все запланированы работы, предусмотренные  проектом по строительству мусороперерабатывающего комплекса, будут продолжены. 
 
Мировой банк подтвердили свою готовность предоставить Харькову дополнительное финансирование в случае необходимости.
 
Напомним, что комплекс по переработке ТБО в Дергачевском районе строится по мировым экологическим стандартам и исключает проникновение вредных веществ в почву, а парниковых газов – в атмосферу. 
 
В рамках проекта по рекультивации в теле старого Дергачевского полигона уже пробурили 35 скважин для добычи биогаза. Его намерены перерабатывать в электроэнергию. Ее будут использовать для электроснабжения промышленной площадки мусороперерабатывающего комплекса, а излишки будут отправляться на Дергачевскую подстанцию. Все оборудование уже готово. И протестировано. 
 
Кроме того, в планах предприятия открыть на месте старого полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и преподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры. Лыжные трасы будут работать круглогодично.
 

 

Тэги:  агрессия россии, дергачи, харьков, тбо
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