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18.01.2022  17:46   Евгений Клочко

Лыжная трасса на полигоне ТБО в Дергачах будет работать круглый год

На месте рекультивированного Дергачевского полигона твердых бытовых отходов планирую открыть учебный экологический центр.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, представители КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» встретились на полигоне с сотрудниками компании «Neveplast» (Италия), которая создает сертифицированное покрытие, свойства скольжения которого аналогичны снегу.
 
Директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко отметил, что в планах предприятия - открыть на месте рекультивированного полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и проподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.
 
Он также сообщил, что планируется построить короткую учебную трассу, трассу для профи, спуск с препятствиями для сноубордистов и три детские трассы для катания на надувных санках (тюбах). Также будут обустроены подъемник для взрослых и специальный детский ленточный подъемник.
 
Лыжная трасса на полигоне в Дергачах будет работать круглый год
 
По словам менеджера по продажам компании «Neveplast» Ольмо Баллини, рассматривается вариант создания большой трассы длиной 232 м и учебной - 100 м. Для спусков используют новую разработку фирмы - покрытие «free ski».
 
Лыжная трасса на полигоне в Дергачах будет работать круглый год
 
Ольмо Баллини также отметил, что компания участвовала в создании горнолыжного спуска в столице Дании - Копенгагене, как раз на месте мусороперерабатывающего завода в черте города. Также покрытие компании применяли в Сербии и других странах.
 
Лыжная трасса на полигоне в Дергачах будет работать круглый год
 
Возле спусков планируется обустроить соответствующую инфраструктуру - парко-места, место для проката, возможно, небольшое кафе и т.д. Строительные работы планируется начать уже весной.
 
Напомним, что в рамках рекультивации старый полигон ТБО укрыли геомембраной, сверху уложили фильтрационный слой и насыпали грунт. Позже там высадили деревья и кусты.
 
Тэги:  полигон, тбо, лыжная трасса, дергачи, харьков
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