18.01.2022 17:46 Евгений Клочко

Лыжная трасса на полигоне ТБО в Дергачах будет работать круглый год

На месте рекультивированного Дергачевского полигона твердых бытовых отходов планирую открыть учебный экологический центр.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , представители КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» встретились на полигоне с сотрудниками компании «Neveplast» (Италия), которая создает сертифицированное покрытие, свойства скольжения которого аналогичны снегу.

Директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко отметил, что в планах предприятия - открыть на месте рекультивированного полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и проподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.

Он также сообщил, что планируется построить короткую учебную трассу, трассу для профи, спуск с препятствиями для сноубордистов и три детские трассы для катания на надувных санках (тюбах). Также будут обустроены подъемник для взрослых и специальный детский ленточный подъемник.

По словам менеджера по продажам компании «Neveplast» Ольмо Баллини, рассматривается вариант создания большой трассы длиной 232 м и учебной - 100 м. Для спусков используют новую разработку фирмы - покрытие «free ski».

Ольмо Баллини также отметил, что компания участвовала в создании горнолыжного спуска в столице Дании - Копенгагене, как раз на месте мусороперерабатывающего завода в черте города. Также покрытие компании применяли в Сербии и других странах.

Возле спусков планируется обустроить соответствующую инфраструктуру - парко-места, место для проката, возможно, небольшое кафе и т.д. Строительные работы планируется начать уже весной.

Напомним, что в рамках рекультивации старый полигон ТБО укрыли геомембраной, сверху уложили фильтрационный слой и насыпали грунт. Позже там высадили деревья и кусты