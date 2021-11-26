26.11.2021 17:43 Александра Жук

На Дергачевском полигоне ТБО высаживают тысячи деревьев и кустарников (фото)

В Дергачах, на старом полигоне, где планируют обустроить лыжные трассы, высадили около 3000 кустов и деревьев.

На склонах старого полигона, на котором сейчас заканчиваются работы по рекультивации, приступили к благоустройству. Об этом сообщает РЕДПОСТ

Около полусотни студентов провели кампанию по высадке кустарников и молодых саженцев. В рамках акции "Посади дерево - сделай планету чище" бывшую гигантскую свалку засаживают деревьями и кустарниками, которые не боятся перепада температур. После высадки деревьев холм засеют газонной травой.

"Сегодня у нас высажено порядка 3 тысячи саженцев различных деревьев и кустов. Порядка 700 деревьев - гибридный тополь, а также кусты. В основном это: 2000 кустов можжевельника и порядка 600 кустов - в народе называют эти кусты невеста",- сообщил советник директора КП Федор Глущенко.

Рекультивирован полигон, на котором высадили деревья станет центром будущего горнолыжного курорта, который город намерен воплотить в жизнь совместно с итальянской компанией. Как сообщили в руководстве КП "Комплекс по переработке твердых бытовых отходов", здесь планируют обустроить лыжные трассы и даже подъемники.

"Мы не будем там садить деревья и кустарники. Проект находится на стадии предварительного эскизного проектирования и я думаю, что уже ближе к весне мы уже будем искать финансирование и начнем подготовительные работы по строительству", - сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.

Если этот проект реализуют, то Дергачевский полигон станет единственным в Украине, который превратят в зону отдыха и туристический объект для гостей региона.

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