02.10.2021 15:34 Дмитрий Колоней

Словения и Швеция заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом

Руководитель города Игорь Терехов встретился с послами Словении и Швеции.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , Игорь Терехов отметил, что Харьков и Словению связывают давние отношения. Недавно стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства, и это взаимодействие хотят усилить.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин подчеркнул, что "Харьков динамично развивается и становится ближе для своих граждан, власть понимает, что необходимо людям. Технологии также сейчас очень быстро развиваются. У нас есть программное обеспечение, с помощью которого транспортную систему можно сделать более мобильной. Например, при строительстве метрополитена могут использоваться технологии для уменьшения шума или улучшения проходимости пассажиров с самокатами, велосипедами и мобильным электротранспортом. Все это мы обсудили и во время встречи. Кроме этого нас интересует перспективы конкретного сотрудничества в сфере переработки твердых бытовых отходов и энергоэффективности".

Также Игорь Терехов встретился с послом Швеции. Дипломат впервые приехал в Харьков, их страна сотрудничает с Украиной в сфере децентрализации и прав человека, поэтому посол Швеции выбирает наиболее крупные города, которые играют в реформах ключевую роль.

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг, говоря о Харкове выделил как очень ценный актив "высокий уровень образования, науки и технологий. И это очень важный ресурс. Очень важно, чтобы инвесторы чувствовали себя в безопасности. Поэтому большая ответственность возложена на руководство города и региона, чтобы верховенство права соблюдалось, поскольку это дает значительный потенциал для развития инвестиционного климата".

Игорь Терехов отметил, что Харьков заинтересован в инвесторах и для этого они делают работу горсовета максимально прозрачной и открытой.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковская промышленность готова осваивать рынок Узбекистана.