    
Главная Новости Харькова Общество Словения и Швеция заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом
02.10.2021  15:34   Дмитрий Колоней

Словения и Швеция заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом

Руководитель города Игорь Терехов встретился с послами Словении и Швеции.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, Игорь Терехов отметил, что Харьков и Словению связывают давние отношения. Недавно стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства, и это взаимодействие хотят усилить. 
 
 
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин подчеркнул, что "Харьков динамично развивается и становится ближе для своих граждан, власть понимает, что необходимо людям. Технологии также сейчас очень быстро развиваются. У нас есть программное обеспечение, с помощью которого транспортную систему можно сделать более мобильной. Например, при строительстве метрополитена могут использоваться технологии для уменьшения шума или улучшения проходимости пассажиров с самокатами, велосипедами и мобильным электротранспортом. Все это мы обсудили и во время встречи. Кроме этого нас интересует перспективы конкретного сотрудничества в сфере переработки твердых бытовых отходов и энергоэффективности". 
 
 
Также Игорь Терехов встретился с послом Швеции. Дипломат впервые приехал в Харьков, их страна сотрудничает с Украиной в сфере децентрализации и прав человека, поэтому посол Швеции выбирает наиболее крупные города, которые играют в реформах ключевую роль. 
 
 
Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг, говоря о Харкове выделил как очень ценный актив "высокий уровень образования, науки и технологий. И это очень важный ресурс. Очень важно, чтобы инвесторы чувствовали себя в безопасности. Поэтому большая ответственность возложена на руководство города и региона, чтобы верховенство права соблюдалось, поскольку это дает значительный потенциал для развития инвестиционного климата". 
 
 
Игорь Терехов отметил, что Харьков заинтересован в инвесторах и для этого они делают работу горсовета максимально прозрачной и открытой.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковская промышленность готова осваивать рынок Узбекистана.
 

 

Тэги:  игорь терехов, встреча, харьков, сотрудничество, инвестиции, переработка отходов, полигон, тбо, метро, посол словении, посол швеции, тобиас тиберг, томаж менцин
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Общество В Харьков съехались студенты со всей Украины   02.10 Общество Почетный харьковчанин Владимир Лесовой отмечает день рождения 30.09 Образование Профессия учителя – от Бога: Игорь Терехов поздравил педагогов Харькова с праздником
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 