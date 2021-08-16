16.08.2021 18:19

Харьковская промышленность готова осваивать рынок Узбекистана, — Терехов

Руководитель Харькова и посол Узбекистана на встрече обсудили перспективы сотрудничества.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . Экономическое сотрудничество между Харьковом и Узбекистаном показывает впечатляющие результаты: в прошлом году экспорт харьковских товаров в Узбекистан вырос почти на 30%, а импорт в Харьков — на 51%.

Эти цифры и дальнейшие перспективы сегодня обсуждали на встрече Игорь Терехов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов.

В частности, руководитель города и посол обсудили возможность заключения соглашений о сотрудничестве между Харьковом и городами Узбекистана. Аналогичные соглашения у Харькова действуют с 34 городами в 23 странах мира.

«У Узбекистана есть огромный интерес к развитию сотрудничества с Харьковом. Начиная с торгово-экономического сотрудничества и до сотрудничества с нашим городом как крупнейшим образовательном центром Украины — ведь у нас учится много узбекских студентов.

Посол Турции: Нас интересует в Харькове все - от туризма до бизнеса Я предложил сконцентрироваться на работе наших промышленных предприятий: чтобы у них была возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан. Мы будем ждать предложений узбекской стороны о том, какие города-побратимы могут появиться у Харькова. И я попросил, чтобы это были города с мощной машино- и приборостроительной инфраструктурой, чтобы наши предприятия могли с ней сотрудничать. А поскольку у нас очень много швейных цехов, швейного производства, закупать хлопок и текстиль мы можем у Узбекистана. Думаю, это предложение Посла будет реализовано», — заявил Игорь Терехов. Посол Курманов в рамках визита посетил Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Торгово-промышленную палату Харькова. Алишер Курманов — кадровый дипломат. Был назначен на должность посла в Украине в июне 2020 года. До этого работал послом Узбекистана в Великобритании и Северной Ирландии, Австралии, Сингапуре, Южной Корее. Также занимал должность первого заместителя главы МИД Узбекистана. Напомним, ранее мы писали о том, как Харьков делится опытом работы с Китаем.