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16.08.2021  18:19   

Харьковская промышленность готова осваивать рынок Узбекистана, — Терехов

Руководитель Харькова и посол Узбекистана на встрече обсудили перспективы сотрудничества.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ. Экономическое сотрудничество между Харьковом и Узбекистаном показывает впечатляющие результаты: в прошлом году экспорт харьковских товаров в Узбекистан вырос почти на 30%, а импорт в Харьков — на 51%. 
 
Эти цифры и дальнейшие перспективы сегодня обсуждали на встрече Игорь Терехов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов. 
 
В частности, руководитель города и посол обсудили возможность заключения соглашений о сотрудничестве между Харьковом и городами Узбекистана. Аналогичные соглашения у Харькова действуют с 34 городами в 23 странах мира. 
 
«У Узбекистана есть огромный интерес к развитию сотрудничества с Харьковом. Начиная с торгово-экономического сотрудничества и до сотрудничества с нашим городом как крупнейшим образовательном центром Украины — ведь у нас учится много узбекских студентов. 
 
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Я предложил сконцентрироваться на работе наших промышленных предприятий: чтобы у них была возможность поставлять свою продукцию в Узбекистан. Мы будем ждать предложений узбекской стороны о том, какие города-побратимы могут появиться у Харькова. И я попросил, чтобы это были города с мощной машино- и  приборостроительной инфраструктурой, чтобы наши предприятия могли с ней сотрудничать. 
 
А поскольку у нас очень много швейных цехов, швейного производства, закупать хлопок и текстиль мы можем у Узбекистана. Думаю, это предложение Посла будет реализовано», — заявил Игорь Терехов. 
Посол Курманов в рамках визита посетил Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Торгово-промышленную палату Харькова. 
 
Алишер Курманов — кадровый дипломат. Был назначен на должность посла в Украине в июне 2020 года. До этого работал послом Узбекистана в Великобритании и Северной Ирландии, Австралии, Сингапуре, Южной Корее. Также занимал должность первого заместителя главы МИД Узбекистана.  
 
Напомним, ранее мы писали о том, как Харьков делится опытом работы с Китаем.
 

 

Тэги:  игорь терехов, узбекистан, харьков, сотрудничество, посол
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