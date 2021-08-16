16.08.2021 18:49

Сколько стоит зима без простуд: цены на варенье и мед в Харькове

16 августа считается днем заготовки малины на зиму.



//facebook.com

Все потому, что в это время почитается Исаакия-малинника и День Антона Вихревея. Оттого и день этот стали считать ветряным и называть «малинник».

В этот день положено собирать малину, готовить из нее варенье и прочие сладости, делать заготовки на зиму, чтобы, если болезнь придет в ваш дом, у вас было чем с ней бороться.

И хотя в 21 веке, кроме малинового варенья и меда, лекарственных средств хватает, корреспондент РЕДПОСТ все же отправилась выяснять, сколько сейчас стоит зима без простуд.

В Харькове не у каждого на балконе растет малина или стоит пасека, так что мы отправились просто в магазин.

Итак, малиновое варенье производства Украины обойдет в 98 грн за 620 грамм или 61 грн за 465 грамм в банке или же 28 грн за 250 грамм в мягкой упаковке. А вот импортное малиновое варенье, например, производства Австрии, обойдется в 83 грн за 400 г.

Мед производства Украина обойдется в 95 грн за 1кг разнотравья. Более подробные цены вы можете увидеть на фото (за другие сорта или пограммовки). Крем-мед обходится в 92 грн за 400г.

В общем-то сладкая жизнь или зима без простуд стоит от 95 грн до примерно 170, если хотите купить килограмм меда или малинового варенья. А вообще лучше просто не болеть!

Напомним, ранее мы писали о том, где в Харькове купить мед

Фотогалерея