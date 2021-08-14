14.08.2021 11:45

Маковей: где в Харькове купить мед к спасу

Медовый спас или, как его еще называют, Маковей знаменует начало Успенского поста, который посвящен Успению Пресвятой Богородицы.



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Длится Успенский пост совсем недолго – 2 недели и заканчивается самим праздником.

Среди новых поколений Медовый спас давно стал поводом порадовать себя медовыми сладостями, хотя дело отнюдь не в этом. На самом деле праздник Макковея был и является ценным из-за верования, что в этот день Небо и сам Господь становятся еще ближе к людям.

Кроме того, в этот день почитают память мучеников Маковеев. Примерно в 166 году до Рождества Христова, семья Маковеев была замучена тогдашним правителем за отказ верования в языческих богов и исповедование религии одного Бога. Страшная участь пыток и казни постигла 7 сыновей и их мать Соломию.

Именно из-за уважения к терпимости и непоколебимости семьи праздник стали называть Маковеем. В народе это было также связано с тем, что в этот период начинался сбор маковых зерен.

Медовым спасом же праздник стал называться из-за традиции сбора полевых цветов и меда, который после относили в церковь, чтобы освятить.

В Харькове к празднику было открыто несколько медовых ярмарок, если мед в магазине вас не устраивает. Например, 13 августа на территории, прилегающей к Покровскому монастырю, рядом со станцией метро площадь Конституции, открылась медовая ярмарка «Праздник Слобожанского меда». А уже с 11 августа открыта ярмарка возле ХНАТОБА, по улице Сумской 25.

На обеих ярмарках представлены лучшие сорта меда, но мы все же напомним правила, по которым можно различить качественный и некачественный продукт:

1. Просто перемешав мед и оставив его стекать с ложки или лопатки, вы можете заметить, что хороший мед образует своеобразную горку и не сразу сравнивается с общей поверхностью в банке, в тот момент как разбавленный мед будет течь как вода в стакан.

2. Мед не растворяется до конца в воде, а вот сахар легко! Поэтому просто попробовав растворить пару капель в стакане вы поймете, что к чему.

В любом случае, помните, праздник Маковея – это день, в который прежде всего стоит отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов, чтобы испытать свою веру, силу и стойкость. Церковь советует также в период поста исповедаться, а по окончании причаститься в церкви.