29.08.2022 07:54 Рита Парфенова

Горіховий Спас: прикмети та традиції свята

Православні сьогодні святкують перенесення з Єдеси до Константинополя Нерукотворного Образу Ісуса Христа, яке відбулося у 944 році, яке зветься у народі Горіховим Спасом.

За переказами, нерукотворний образ виник на полотнищі, коли рятівник втер їм своє обличчя. Довгий час полотно зберігалося у сирійському місті Едесі. Коли його захопили араби, візантійський імператор Костянтин Багрянородний наказав викупити образ, і в 944 році святиня була перевезена до Константинополя.



У народі третій Спас називають горіховим, хлібним, полотняним Спасом. Горіховим, бо до цього дня зазвичай дозрівають горіхи. Хлібним, бо напередодні відзначалося Успіння Пресвятої Богородиці, з яким пов'язувалося закінчення жнив хлібів. Цього дня пекли пироги з борошна нового врожаю: «Третій Спас – хліб припас», «Як хороший третій Спас, буде взимку квас».



Говорили: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на зелених горах полотна подають», тож третій Спас ще називали Спас на полотнах, Спас на полотні.



Хлібний (Горіховий) Спас не прийнято відзначати якимось особливим чином, тому що в цей час збирання врожаю було у розпалі, і нашим предкам було не до розваг. Вони вранці відвідували церкву, святили горіхи, хліб, зерна та вирушали готувати ниву до озимих посівів. Тим не менш, деякі святкові звичаї все ж таки дотримувалися - пекли хліб для незаможних, пригощали горіхами рідних і перехожих, на вечерю подавалися пироги з горіхами та іншими дарами літа.



Звичайно ж, існувало безліч прикмет та обрядів, пов'язаних із Третім Спасом. Так, якщо знаходили два горіхи, що зрослися, то лівою рукою їх укладали в гаманець - такий горіх давав людині грошову удачу на цілий рік.



Молоді дівчата ворожили горіхами і впізнавали свою долю на рік уперед. Перший зірваний горіх треба було обов'язково з'їсти і на його смак визначити що чекає наступного року. Якщо горіх виявлявся стиглим і солодким – до великого кохання; гіркий горіх – коханий змінюватиме; якщо горіх недостиг – чекай на важливу звістку; а якщо гнилою виявився – бути біді.