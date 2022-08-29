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29.08.2022  08:10   Рита Парфенова

Харків обстріляли касетними боеприпасами, - Ігор Терехов

О пів на сьому ранку 29 серпня військові рф гатили по одному з районів Харкова.


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Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За словами Терехова, ворог гатив по приватному сектору Київського району міста.

«С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били «кассетниками» по частному сектору», - написав він.

Також мер повідомив, що поки немає інформації про жертв по постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня російські військові завдали два ракетних удари по центру Харкова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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