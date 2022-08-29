Харків обстріляли касетними боеприпасами, - Ігор Терехов

О пів на сьому ранку 29 серпня військові рф гатили по одному з районів Харкова.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За словами Терехова, ворог гатив по приватному сектору Київського району міста.
«С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били «кассетниками» по частному сектору», - написав він.
Також мер повідомив, що поки немає інформації про жертв по постраждалих.
Нагадаємо, ввечері 28 серпня російські військові завдали два ракетних удари по центру Харкова.
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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