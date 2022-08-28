Ракетний удар по Харкову: у центрі зруйнована адміністративна будівля

Увечері 28 серпня російські військові знову завдали ракетні удари по Харкову.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет», – написав він.
Комментариев: 0
День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: