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28.08.2022  20:53   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: у центрі зруйнована адміністративна будівля

Увечері 28 серпня російські військові знову завдали ракетні удари по Харкову.


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Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

 

 

«Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет», – написав він.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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