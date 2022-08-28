Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Про це повідомляє указ № 616/2022 від 26 серпня, який опубликований на сайте офиційного інтернет-представництсва Президент України, передає РЕДПОСТ.
«Звільнити СПОДАРА Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.
Нагадаємо, мер Харькова Ігор Терехов звільнив директора Департаменту землеустрою Харківської міськради Сергія Колесника.
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