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28.08.2022  22:09   Рита Парфенова

Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії України.

ярослав сподар

Про це повідомляє указ № 616/2022 від 26 серпня, який опубликований на сайте офиційного інтернет-представництсва Президент України, передає РЕДПОСТ.

«Звільнити СПОДАРА Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, мер Харькова Ігор Терехов звільнив директора Департаменту землеустрою Харківської міськради Сергія Колесника.

Источник:   Офіційне інтернет-представництво Президента України
 Тэги:  указ, увольнение, владимир зеленский, ярослав сподар
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