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29.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +26°...+30°C (відчувається як +33°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +32°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
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