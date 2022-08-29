Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +26°...+30°C (відчувається як +33°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +32°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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