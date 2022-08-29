29.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +26°...+30°C (відчувається як +33°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Ввечері ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +29°...+23°C (відчувається як +32°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.