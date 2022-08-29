29.08.2022 08:35 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по центру Харкова

Близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.



Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста.

В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 кв.м.

Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, близько шостої години ранку 29 серпня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова.