Фото наслідків ракетного удару по центру Харкова

Близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста.
В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 кв.м.
Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, близько шостої години ранку 29 серпня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова.
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: