    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ранковий обстріл Харкова: поранено чоловіка
29.08.2022  09:07   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова: поранено чоловіка

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 29 серпня поранення отримав 77-річний чоловік.

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 29 серпня, передає РЕДПОСТ.

«Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу. Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється», – написав він.

Нагадаємо, врунці 29 серпня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Надзвичайні події та кримінал У центрі Харкова прибирають наслідки ракетного прильоту по будівлі ХОДА (фото)   29.08 Надзвичайні події Слідчі розповіли, якими ракетами обстрілювали будівлю ХОДА (фото) 29.08 Надзвичайні події Харків на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 