29.08.2022 09:07 Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова: поранено чоловіка

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 29 серпня поранення отримав 77-річний чоловік.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 29 серпня, передає РЕДПОСТ.

«Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу. Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється», – написав він.

Нагадаємо, врунці 29 серпня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова.