Ранковий обстріл Харкова: поранено чоловіка

Внаслідок обстрілу Харкова вранці 29 серпня поранення отримав 77-річний чоловік.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 29 серпня, передає РЕДПОСТ.
«Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілу. Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста. Пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється», – написав він.
Нагадаємо, врунці 29 серпня російські військові обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова.
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: