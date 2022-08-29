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29.08.2022  09:38   Рита Парфенова

Харків на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж у Харкові та області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 29 серпня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському районі Харкова. Ще три - в області: дві у Харківському та одна у Чугуївському районах.

Загалом за добу з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
13 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених військовими діями;
3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
11 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько дев’ятої години вечора 28 серпня дві ворожі ракети прилетіли до центру Харкова.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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