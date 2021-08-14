14.08.2021 11:12

Куда сходить в Харькове на выходных: 14-15 августа

Летний период, жара, театры ушли на каникулы, а в кинотеатрах закончились фильмы, которые вы не видели? Тогда вам точно нужна парочка идей о том, куда сходить на этих выходных.



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Об этом пищет РЕДПОСТ . Конечно же в жару хочется к прохладе, а потому давайте начнем с парка Горького в субботу, 14 августа. В парке каждый найдет себе развлечение по душе. А для упрощения поиска мы опишем вам программу выходного дня:

1. Средневековая площадь

13.00 – 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»

2. Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская танцевальная программа

17.00 – 18.00 Иллюзионное шоу

18.00 — 18.30 Конкурс «Rock-n-Roll party»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Льюис Керол»

20.00 – 22.00 Молодёжная дискотека

3. Центральная аллея

12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату

13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"

4. Озеро

18.00 – 19.00 Концерт виолончели

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

5. Дитячий парк

13.00 – 14.00 Детская танцевальная программа

17.00 – 18.00 Детская развлекательная программа

6. Французский парк

17.00 – 18.00 Концерт фортепиано

7. Дикий запад

18.00 — 21.30 Salsa open air

8. Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Гончарная мастерская

13.00 – 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

15.00 — 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

9. Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальный вечер

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

Если же вы предпочитаете просто прогуливаться по уютным улочкам центра, то не забудьте заглянуть на 2 центральные медовые ярмарки: возле Покровского монастыря и возле ХНАТОБА.

А завершить свой день можно интересной экскурсией "Исторические изюминки Сумской улицы", стартует она в 20:00 со сбором, запись - @boikokaterinka.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АВГУСТА

В воскресенье , 15 августа, пройдет пешая экскурсия «Конторская — прогулка в прошлое» с командой kharkovgo.

В Kefir pub пройдет вечер памяти Виктора Цоя. Вас ждут лучшие песни группы "КИНО" в исполнении супер-акустического проекта Владимира Коваленко - Cent. Начало в 19:00, вход – любая купюра.

В течение дня все еще можно побаловать себя прогулкой по парку Горького, посетить аттракционы или насладиться бесплатной развлекательной программой выходного дня.

1. Главная сцена

12.00 - 13.00 Детская развлекательная программа «Сокровище потерянного капитана»

17.00 - 18.00 Научное шоу профессора Траута

18.00 - 18.30 Конкурс «Uno, dos, tres, quatro»

19.00 - 20.00 Концерт группы «Как-то так»

20.00 - 22.00 Молодежная дискотека

2. Ретро парк

16.00 - 20.00 Танцевальный вечер

17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

3. Средневековая площадь

13.00 - 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»

4. Центральная аллея

12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату

13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"

5. Озеро

19.00 - 20.00 Концерт фортепиано

6. Инклюзивный площадка

17.0 - 18.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями

7.Французский парк

18.00 - 19.00 Вокальная лобби программа

20.00 - 21.00 Дуэт Гитар

8.Логово Билли Кида

12.00 - 19.00 Гончарная мастерская

15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида».