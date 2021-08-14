14.08.2021 11:12
Куда сходить в Харькове на выходных: 14-15 августа
Летний период, жара, театры ушли на каникулы, а в кинотеатрах закончились фильмы, которые вы не видели? Тогда вам точно нужна парочка идей о том, куда сходить на этих выходных.
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. Конечно же в жару хочется к прохладе, а потому давайте начнем с парка Горького в субботу, 14 августа. В парке каждый найдет себе развлечение по душе. А для упрощения поиска мы опишем вам программу выходного дня:
1. Средневековая площадь
13.00 – 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»
2. Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская танцевальная программа
17.00 – 18.00 Иллюзионное шоу
18.00 — 18.30 Конкурс «Rock-n-Roll party»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Льюис Керол»
20.00 – 22.00 Молодёжная дискотека
3. Центральная аллея
12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату
13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"
4. Озеро
18.00 – 19.00 Концерт виолончели
19.00 – 20.00 Звучит саксофон
5. Дитячий парк
13.00 – 14.00 Детская танцевальная программа
17.00 – 18.00 Детская развлекательная программа
6. Французский парк
17.00 – 18.00 Концерт фортепиано
7. Дикий запад
18.00 — 21.30 Salsa open air
8. Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Гончарная мастерская
13.00 – 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»
15.00 — 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка
9. Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальный вечер
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»
Если же вы предпочитаете просто прогуливаться по уютным улочкам центра, то не забудьте заглянуть на 2 центральные медовые ярмарки: возле Покровского монастыря и возле ХНАТОБА.
А завершить свой день можно интересной экскурсией "Исторические изюминки Сумской улицы", стартует она в 20:00 со сбором, запись - @boikokaterinka.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АВГУСТА
В воскресенье , 15 августа, пройдет пешая экскурсия «Конторская — прогулка в прошлое» с командой kharkovgo.
В Kefir pub пройдет вечер памяти Виктора Цоя. Вас ждут лучшие песни группы "КИНО" в исполнении супер-акустического проекта Владимира Коваленко - Cent. Начало в 19:00, вход – любая купюра.
В течение дня все еще можно побаловать себя прогулкой по парку Горького, посетить аттракционы или насладиться бесплатной развлекательной программой выходного дня.
1. Главная сцена
12.00 - 13.00 Детская развлекательная программа «Сокровище потерянного капитана»
17.00 - 18.00 Научное шоу профессора Траута
18.00 - 18.30 Конкурс «Uno, dos, tres, quatro»
19.00 - 20.00 Концерт группы «Как-то так»
20.00 - 22.00 Молодежная дискотека
2. Ретро парк
16.00 - 20.00 Танцевальный вечер
17.00 - 19.00 Музыкальная программа «Поют все!»
3. Средневековая площадь
13.00 - 18.00 Клуб исторической реконструкции «Князь»
4. Центральная аллея
12.00 - 20.00 Аквагрим, био-тату
13.00 - 20.00 Живые статуи «Железная маска"
5. Озеро
19.00 - 20.00 Концерт фортепиано
6. Инклюзивный площадка
17.0 - 18.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями
7.Французский парк
18.00 - 19.00 Вокальная лобби программа
20.00 - 21.00 Дуэт Гитар
8.Логово Билли Кида
12.00 - 19.00 Гончарная мастерская
15.00 - 18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка
13.00 - 14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида».
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