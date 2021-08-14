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14.08.2021  10:39   

Почетный харьковчанин, многократный чемпион мира Максим Веракса отмечает день рождения

Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова Максима Вераксу.


Почетный харьковчанин, многократный чемпион мира Максим Веракса отмечает день рождения
Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаяь на горсовет, Исполняющий обязанности Харьковского городского головы сегодня, 14 августа 2021 года, поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, одиннадцатикратного чемпиона мира по плаванию и восьмикратного паралимпийского чемпиона Максима Вераксу.
 
«Ваши трудолюбие и волевой характер позволили Вам достичь больших высот в спорте. Вы получили яркие незабываемые победы за годы Вашей спортивной карьеры, укрепив позиции Украины на международной спортивной арене.
 
Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, смотреть вперед с уверенностью и оптимизмом, с каждым днем ​​находить новый стимул, новый путь к успеху и новую мечту. Крепкого здоровья и всех жизненных благ!» - говорится в поздравлении. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковчан поборется за медали на Паралимпиаде в Токио. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, терехов, харьков, веракса
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