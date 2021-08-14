14.08.2021 10:39

Почетный харьковчанин, многократный чемпион мира Максим Веракса отмечает день рождения

Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова Максима Вераксу.



Почетный харьковчанин, многократный чемпион мира Максим Веракса отмечает день рождения



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаяь на горсовет, Исполняющий обязанности Харьковского городского головы сегодня, 14 августа 2021 года, поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, одиннадцатикратного чемпиона мира по плаванию и восьмикратного паралимпийского чемпиона Максима Вераксу.

«Ваши трудолюбие и волевой характер позволили Вам достичь больших высот в спорте. Вы получили яркие незабываемые победы за годы Вашей спортивной карьеры, укрепив позиции Украины на международной спортивной арене.

Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, смотреть вперед с уверенностью и оптимизмом, с каждым днем ​​находить новый стимул, новый путь к успеху и новую мечту. Крепкого здоровья и всех жизненных благ!» - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковчан поборется за медали на Паралимпиаде в Токио.