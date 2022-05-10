10.05.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харьковской области организовали детский праздник

В Валковской громаде Харьковской области прошел детский праздник.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что творческий коллектив Центра детского и юношеского творчества №2 Новобаварского района устроил праздник для переселенцев.

Веселые миньёны посетили переселенцев и жителей одного из поселков Валковской громады.

«Веселые развлечения, зажигательные движения, громкий детский смех и улыбки взрослых – все было на празднике! А благодаря непосредственному участию старосты села и волонтерской поддержке дети получили игрушки и вкусности. Это уже вторая территориальная громада, в которой мы побывали с игровой программой, и что-то нам подсказывает, что дальше будет!» - рассказали участники коллектива.

Напомним, в харьковском метрополитене проходят мастер-классы.

Источник: Харьковский городской совет

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