10.05.2022 16:25 Виталий Хиневич

Харьковчане получают консультации по вопросам соцзащиты

Районные управления соцзащиты предоставляют консультации харьковчанам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Немышлянского района консультируют жителей по вопросам назначения социальной помощи, субсидий и льгот.

Как сообщили в районной администрации, консультации предоставляют по телефонам: (073)3056610 и (099)7240321.

Кроме этого отмечается, что с марта 2022 года Министерство социальной политики централизовано, без участия Управлений социальной защиты населения, которые находятся в городах, где ведутся активные боевые действия, осуществляет начисление и финансирование социальных выплат и пособий.

В случае необходимости по поводу оформления справки ВПЛ и помощи внутренне перемещенным лицам через портал «Дія» можно обратиться на горячую линию Министерства цифровой трансформации по телефону: (0800)331834. График работы горячей линии – ежедневно с 8:00 до 22:00.

Напомним, харьковчане могут получить консультацию сотрудников ЦНАП в социальных сетях.