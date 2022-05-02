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02.05.2022  13:12   Виталий Хиневич

В харьковском метрополитене проходят мастер-классы

Реализация проекта «Мирное будущее Украины!» продолжается на станциях Харьковского метрополитена.

Метро Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что 1 мая на станции метро «Имени А.С. Масельского», для горожан, которые скрываются от вражеских обстрелов в метро, выступил дуэт Татьяны и Николая Хорошиловых. Как сообщили в Департаменте культуры, в феврале этого года супруги также стали инициаторами открытия в Центральной библиотеке им. Чехова караоке-клуба «На бис».
 
Кроме того, на днях на станции «Дворец спорта» харьковская художница Ольга Компаниец провела занятие по рисованию, на котором дети воспроизводили мирные времена, которые вскоре наступят.
 
Мастер-классы в Харьковском метро
 
«Творческие мастерские, которые проводятся на станциях метрополитена, всегда дают возможность развить креативность, раскрыть потенциал и дать детям возможность самореализоваться. А еще они дарят людям в метро хорошее настроение и приближают их к мирному будущему», - отметили в департаменте.
 
Напомним, в харьковском метрополитене работает библиотека.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  мастер-классы, метро, харьков
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