02.05.2022 13:12 Виталий Хиневич

В харьковском метрополитене проходят мастер-классы

Реализация проекта «Мирное будущее Украины!» продолжается на станциях Харьковского метрополитена.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 1 мая на станции метро «Имени А.С. Масельского», для горожан, которые скрываются от вражеских обстрелов в метро, выступил дуэт Татьяны и Николая Хорошиловых. Как сообщили в Департаменте культуры, в феврале этого года супруги также стали инициаторами открытия в Центральной библиотеке им. Чехова караоке-клуба «На бис».

Кроме того, на днях на станции «Дворец спорта» харьковская художница Ольга Компаниец провела занятие по рисованию, на котором дети воспроизводили мирные времена, которые вскоре наступят.

«Творческие мастерские, которые проводятся на станциях метрополитена, всегда дают возможность развить креативность, раскрыть потенциал и дать детям возможность самореализоваться. А еще они дарят людям в метро хорошее настроение и приближают их к мирному будущему», - отметили в департаменте.

Источник: Харьковский городской совет

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