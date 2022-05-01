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01.05.2022  10:24   Рита Парфенова

В метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы (фото)

Проект «Мирное будущее Украины!» помогает организовывать досуг харьковчан, укрывающихся от обстрелов города на станциях метрополитена.

в метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент культуры, на станциях Харьковского метрополитена продолжают раздавать книги и проводить мастер-классы для детей.

В частности, библиотекари Киевского района организовали буккросинг и работу импровизированного библиотечного пункта на станции метро «Академика Бекетова», где харьковчане укрываются от бомбардировок и обстрелов.

в метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы в метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы

В этот же день в метрополитене прошли и два мастер-класса. Первый – по рисованию от молодого художника Арсения Поляха на станции метро «Холодная Гора», а второй творческий урок провели сотрудники Центральной библиотеки им. Д.И. Писарева Немышлянского района на станции метро «Армейская». На занятии с библиотекарями дети изготавливали объемные изображения весенних цветов.

в метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы

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Тэги:  метро, харьков
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