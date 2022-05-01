01.05.2022 10:24 Рита Парфенова

В метро Харькова работает библиотека и проводят мастер-классы (фото)

Проект «Мирное будущее Украины!» помогает организовывать досуг харьковчан, укрывающихся от обстрелов города на станциях метрополитена.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент культуры, на станциях Харьковского метрополитена продолжают раздавать книги и проводить мастер-классы для детей.



В частности, библиотекари Киевского района организовали буккросинг и работу импровизированного библиотечного пункта на станции метро «Академика Бекетова», где харьковчане укрываются от бомбардировок и обстрелов.





В этот же день в метрополитене прошли и два мастер-класса. Первый – по рисованию от молодого художника Арсения Поляха на станции метро «Холодная Гора», а второй творческий урок провели сотрудники Центральной библиотеки им. Д.И. Писарева Немышлянского района на станции метро «Армейская». На занятии с библиотекарями дети изготавливали объемные изображения весенних цветов.

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