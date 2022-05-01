01.05.2022 10:52 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 1 мая

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.



Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.



Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 31 мая

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-15:00

№201, просп. Победы, 59;

№72, просп. Науки, 54;

№22, площадь Свободы, 5;

№85, ул. Академика Проскуры, 9Б;

№153, просп. Юбилейный, 42;

№176, ул. Краснодарская, 181Б;

№171, ул. Амосова, 5.







«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№34, ул. Рождественская, 14;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№85 пр. Московский, 232-а

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.





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