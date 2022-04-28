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28.04.2022  12:56   

Харькову нужны водители для развоза гуманитарки

Разыскиваются добровольцы со своим транспортом.


Фото из открытых источников

Водителей, которые смогут разводить гуманитарную помощь по городу на своем транспорте, ищет Молодежный совет при Харьковском городском голове, передает РЕДПОСТ

Как сообщили в организации, у них большое количество заказов на получение гуманитарной помощи. Чтобы доставлять харьковчанам ее как можно быстрее, необходимо увеличить количество водителей.

«Наши водители занимаются развозом детского питания, продуктовых пакетов и лекарств. Приезжают на склад, получают заказы и маршрутные письма и ежедневно отправляются делать добрые дела», - сообщили в Молодежном совете.

Водителям, которые смогут доставлять необходимые товары семьям с детьми, необходимо заполнить гугл-форму  или позвонить по тел.: +38 068 757 01 70 (Никита). В Молодежном совете обратили внимание на то, что не могут компенсировать расходы на топливо, но по возможности пытаются обеспечить другие потребности.

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Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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