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25.04.2022  16:33   Дмитрий Колоней

Молодежный совет продолжает доставлять гуманитарную помощь харьковчанам

Молодежный совет получает помощь от волонтерских организаций Украины и мира и раздает ее харьковчанам.

Молодежный совет продолжает доставлять гуманитарную помощь харьковчанам
 
Как сообщает РЕДПОСТ, Молодежный совет при Харьковском городском голове отчитался за период работы с 16 по 22 апреля.
 
За эти дни был принят груз из Львова от организации «Support for Ukraine in Europe», лекарства и продовольственные товары от организации «Stand with Ukraine in Norway» и благотворительного фонда «Непокоренная Украина». Финансовая помощь поступила из США, а средства гигиены и корма для животных - из Андорры.
 
За это время нуждающимся было роздано 20 тыс. буханок хлеба и 15 тыс. консервов, более 10 тыс. продуктовых пакетов, выполнены 1760 заявок на детское питание и 4200 запросов на продовольственные наборы. Кроме того, в Молодежном совете получили детское питание и товары от Харьковского городского совета и Харьковского городского головы Игоря Терехова, компании «DevPace» и Дианы Марабян, а также пасхальные куличи от благотворительных фондов и волонтеров. 
 
«Отдельное спасибо крутым волонтерам, которые почти каждый день самостоятельно доставляют нам детское питание, подгузники, одежду и многое другое. Мы выражаем самые теплые слова благодарности всем, кто помогает нам и нашим смелым горожанам!» - отметили в Молодежном совете. 
 
Также там сообщили, что теперь коммунальщики и волонтеры смогут передвигаться по городу на новых велосипедах, которые на днях поступили в Харьков благодаря Виктору Загребе и компании «ORESUND: транспортные решения» (Ивано-Франковская область).
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, молодежный совет, харьков
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