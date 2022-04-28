28.04.2022 12:47 Виталий Хиневич

Часть пенсионных выплат в Харьковской области переведут на счета «Ощадбанка»

Примерно 25% пенсионеров Харьковской области не могут получить пенсию в отделениях «Укрпошти».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего "Укрпошта" не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в "Ощадбанке".

Пенсия будет зачислена на счета после представления "Укрпоштой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Если человек не обратился в "Ощадбанк" за средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности "Укрпошта" доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпоштой" по новому месту пребывания, через "Ощадбанк" или другой избранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.