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28.04.2022  12:47   Виталий Хиневич

Часть пенсионных выплат в Харьковской области переведут на счета «Ощадбанка»

Примерно 25% пенсионеров Харьковской области не могут получить пенсию в отделениях «Укрпошти».

Пенсия Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего "Укрпошта" не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в "Ощадбанке".
 
Пенсия будет зачислена на счета после представления "Укрпоштой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.
 
Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении "Ощадбанка" на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.
 
Если человек не обратился в "Ощадбанк" за средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности "Укрпошта" доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.
 
Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться "Укрпоштой" по новому месту пребывания, через "Ощадбанк" или другой избранный уполномоченный банк.
 
Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.
 
Напомним, граждане, которые переехали или у которых рядом нет работающего отделения «Укрпочты», могут получить все социальные выплаты в «Ощадбанке» независимо от места регистрации и проживания.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  пенсия, укрпошта, харьков
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