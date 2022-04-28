28.04.2022 12:16 Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают водоснабжение в пяти районах Харькова

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» приступили к восстановлению сетей в Киевском, Московском, Новобаварском, Слободском и Основянском районах города.



vodokanal.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ, о планах ремонтных работ коммунальщиков рассказал заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«Работы проводим комплексно, по всем направлениям. В первую очередь ликвидируем аварийные ситуации на наших объектах возникающие после обстрелов. В ходе ремонтов на сетях так же меняем технически изношенную запорную арматуру и приводим в порядок смотровые колодцы, сообщил Волков.

По его словам, приведение территории в порядок тоже в сфере ответственности водоканала - по завершении работ проводится обратная засыпка, планировка, по потребности - щебенение тротуаров и проезжей части дороги.

Тамкже сегодня в Новбаварском районе завершена перекладка 140 м транзитного трубопровода диаметром 160 мм, который проходил через подвальное помещение, где прячутся жители на время обстрелов.

«Ремонтники сработали оперативно, водоснабжение отключали только на короткий период переподключения сетей. Провели замену технически изношенного участка трубопровода на современный пластиковый и профилактическую промывку. Жители с водой, подвал сухой, и все это быстро - стараемся сегодня в работе следовать такому девизу», - отметил Владлен Волков.

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