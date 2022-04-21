21.04.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Коммунальщики ведут ремонт в пяти районах Харькова

"Харьковводоканал" ежедневно восстанавливает подачу воды жителям города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , бригады КП «Харьковводоканал» сегодня, 21 апреля 2022 года, ремонтируют и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов в Киевском, Новобаварском, Шевченковском, Московском и Слободском районах.

Работники предприятии ежедневно делают все возможное, чтобы полностью восстановить централизованное водоснабжение в городе, однако, на сегодняшний день остается много повреждений на трубопроводах и внутридомовых системах. Кроме того, вследствие непрекращающихся обстрелов количество порывов постоянно увеличивается.

«Особенно это касается районов, которые продолжают подвергаться артиллерийским и бомбовым ударам. Просим с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в системе водоснабжения и водоотведения Харькова, и иметь необходимый запас воды», - обратились на предприятии к харьковчанам.

Отметим, что за прошедшие сутки бригады КП устранили пять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.

Об утечках воды можно сообщать по тел.: 15-33.