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21.04.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Коммунальщики ведут ремонт в пяти районах Харькова

"Харьковводоканал" ежедневно восстанавливает подачу воды жителям города.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, бригады КП «Харьковводоканал» сегодня, 21 апреля 2022 года, ремонтируют и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов в Киевском, Новобаварском, Шевченковском, Московском и Слободском районах.
 
Работники предприятии ежедневно делают все возможное, чтобы полностью восстановить централизованное водоснабжение в городе, однако, на сегодняшний день остается много повреждений на трубопроводах и внутридомовых системах. Кроме того, вследствие непрекращающихся обстрелов количество порывов постоянно увеличивается.
 
«Особенно это касается районов, которые продолжают подвергаться артиллерийским и бомбовым ударам. Просим с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в системе водоснабжения и водоотведения Харькова, и иметь необходимый запас воды», - обратились на предприятии к харьковчанам.
 
Отметим, что за прошедшие сутки бригады КП устранили пять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.
 
Об утечках воды можно сообщать по тел.: 15-33.
Тэги:  коммунальщики, ремонт водопровода, харьков
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