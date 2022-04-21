21.04.2022 15:58 Дмитрий Колоней
Коммунальщики ведут ремонт в пяти районах Харькова
"Харьковводоканал" ежедневно восстанавливает подачу воды жителям города.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, бригады КП «Харьковводоканал» сегодня, 21 апреля 2022 года, ремонтируют и восстанавливают поврежденные участки трубопроводов в Киевском, Новобаварском, Шевченковском, Московском и Слободском районах.
Работники предприятии ежедневно делают все возможное, чтобы полностью восстановить централизованное водоснабжение в городе, однако, на сегодняшний день остается много повреждений на трубопроводах и внутридомовых системах. Кроме того, вследствие непрекращающихся обстрелов количество порывов постоянно увеличивается.
«Особенно это касается районов, которые продолжают подвергаться артиллерийским и бомбовым ударам. Просим с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в системе водоснабжения и водоотведения Харькова, и иметь необходимый запас воды», - обратились на предприятии к харьковчанам.
Отметим, что за прошедшие сутки бригады КП устранили пять повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок пять смотровых колодцев.
Об утечках воды можно сообщать по тел.: 15-33.
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